Zobia di sabato annullata bufera a Fiorenzuola | sfogo di Morganti

Sabato, la manifestazione di Zobia è stata annullata a causa di forti tensioni tra l’assessore Morganti e il sindaco di Fiorenzuola, che ha portato il Partito Democratico a chiedere le dimissioni di entrambi. La discussione tra i due politici si è scatenata davanti a cittadini e partecipanti, creando un clima di confusione in piena festa di Carnevale. La discussione si è svolta davanti a numerosi spettatori, alcuni dei quali hanno documentato lo scontro sui social.

Zobia nel Caos: Scontro tra Assessore e Sindaco a Fiorenzuola, il Pd Chiede le Dimissioni. Fiorenzuola d'Arda è scossa da una bufera politica in piena settimana di Carnevale. L'annullamento degli eventi di sabato della Zobia, la storica manifestazione locale, ha innescato una rottura tra l'assessore Massimiliano Morganti e il sindaco Romeo Gandolfi, culminando nella richiesta di dimissioni da parte del Partito Democratico locale. La vicenda, a pochi giorni dalla conclusione dei festeggiamenti, solleva interrogativi sulla tenuta dell'amministrazione comunale. La Scintilla: Un Post sui Social e un Assessore Scontento.