Zinedine Machach dopo il Napoli ha trovato la sua dimensione | ora è un top player nel campionato australiano
Zinedine Machach ha lasciato il Napoli due anni fa, ma ora si sta affermando come uno dei migliori giocatori nel campionato australiano. Dopo aver attraversato un momento difficile in Italia, il centrocampista francese ha trovato una nuova opportunità in Australia, dove ha già segnato diversi gol e attirato l’attenzione di molti osservatori.
L’addio di Zinedine Machach alla maglia azzurra risale ormai a due anni, eppure le cose dopo l’esperienza all’ombra del Vesuvio sono andate molto meglio. Se dal suo arrivo nel 2018 non è mai riuscito a conquistare la fiducia dei tifosi del Napoli, lo stesso non si può dire di quanto sta accadendo proprio negli ultimi tempi. L’approdo del centrocampista allo stadio Diego Armando Maradona è stato voluto da Cristiano Giuntoli nel 2018 che lo ha strappato al Carpi. A Napoli, però, il calciatore non è mai riuscito a conquistare il proprio spazio e guadagnare minuti ed esperienza nelle gambe. Dopo quattro anni, una serie di prestiti e nessun minuto giocato in una gara ufficiale con il Napoli, Machach saluta l’Italia per volare in Grecia in forza al Ionikos.🔗 Leggi su Dailynews24.it
