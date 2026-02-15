Zielinski fa sognare l' Inter e i fantallenatori | 3 gol nelle ultime 4 e la media vola
Piotr Zielinski ha fatto impazzire i tifosi dell’Inter e i fantallenatori, segnando tre gol nelle ultime quattro partite. La causa di questa serie positiva è la sua capacità di trovare il gol con continuità, come dimostra il suo tiro dalla distanza contro la Juventus. Con questa prestazione, il centrocampista polacco raggiunge le tredici valutazioni positive di fila.
Dopo novanta minuti pieni di colpi di scena, ci ha pensato Piotr Zielinski a mettere la parola fine al derby d'Italia. Il centrocampista dell'Inter ha piegato la resistenza della Juventus con un sinistro rasoterra da fuori area, arrivato pochi secondi prima dell'inizio del recupero. Quella contro i bianconeri è la quinta rete in campionato per il polacco, la terza nelle ultime quattro partite. L'ex Napoli, dopo aver faticato la scorsa stagione, è ora diventato un giocatore inamovibile nel centrocampo nerazzurro. Non è difficile scoprire il perché Chivu lo abbia promosso nelle gerarchie: Zielinski ha ottenuto la sufficienza nelle ultime tredici giornate, portando a casa voti dal 6,5 in su in dieci di queste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
