Zielinski dopo Inter Juve | Vittoria meritata ora godiamocela! Abbiamo dimostrato una cosa

Piotr Zielinski ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Juventus, spiegando che il risultato è stato meritato e invitando i tifosi a festeggiare. La partita si è conclusa con un successo importante per i nerazzurri, che hanno mostrato una buona prestazione in campo. Zielinski ha sottolineato come la squadra abbia confermato di essere sulla strada giusta, dopo aver dominato nel secondo tempo.

Inter News 24 Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Juventus. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Juventus, centrocampista dei nerazzurri, Piotr Zielinski, ha commentato così il successo ottenuto nel match del 25° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. SULLA VITTORIA – « Per ora è molto importante questa vittoria, ha giocato tutta la squadra, l'abbiamo meritata: godiamocela perché è tanta roba. Dobbiamo evitare il gol del 2-2, dovevamo gestire meglio dopo il gol bellissimo di Pio: un po' mancanza di concentrazione ma l'importante era vincerla » SCONTRI DIRETTI? – « Noi dovevamo affrontarla come tutte le altre: volevamo vincere, la Juve è una grande.