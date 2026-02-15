Zielinski a Sky | Abbiamo vinto contro una grande Juve godiamocela! Abbiamo dimostrato una cosa

Piotr Zielinski ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Juventus, spiegando che il risultato è arrivato grazie a un’ottima prestazione della squadra. Dopo il match, il centrocampista polacco ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato di essere forte, invitando i tifosi a godersi il momento. Zielinski ha anche aggiunto che questa vittoria rappresenta una conferma della crescita dell’Inter in questa stagione.

Il centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in campionato contro la Juventus. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Juventus, il centrocampista dei nerazzurri, Piotr Zielinski, ha commentato così il successo nel match del 25° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. SULLA VITTORIA – « Per ora è molto importante questa vittoria, ha giocato tutta la squadra, l’abbiamo meritata: godiamocela perché è tanta roba. Dobbiamo evitare il gol del 2-2, dovevamo gestire meglio dopo il gol bellissimo di Pio: un po’ mancanza di concentrazione ma l’importante era vincerla ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha commentato le aspettative prima della partita contro il Genoa.

Giacchetta, allenatore della Cremonese, ha commentato a Sky Sports le prossime sfide, affermando che il pronostico contro la Juventus sembra favorevole, ma sottolineando come la squadra abbia già dimostrato di saper reagire e competere ad alti livelli.

