ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon | corrono in 10mila vincono Bizoza ed Epis

La diciannovesima edizione della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon ha attirato diecimila persone, tutte pronte a correre sotto il sole di domenica. Bizoza ed Epis si sono aggiudicati la vittoria tra gli uomini e le donne, mentre i partecipanti hanno affrontato un percorso che attraversa le vie di Verona, con il pubblico che ha incitato lungo il tragitto.

Tanta partecipazione all'evento e grande spettacolo al Bentegodi. Meucci secondo per un soffio nell'agonistica maschile È stata una domenica baciata dal sole quella che ha accolto i diecimila partecipanti alla diciannovesima edizione della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon. L'evento ha trasformato le vie cittadine in un palcoscenico di sport e passione, culminato con le vittorie del burundese Therence Bizoza e dell'olimpica Giovanna Epis. La giornata è iniziata sulle note dell'Inno di Mameli, intonato dai quattrocento ragazzi volontari dell'esercito in ferma iniziale della caserma "Duca", schierati per il via della Avesani Romeo&Giulietta Family Run.