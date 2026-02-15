Zacatecas orrore minatori | cartelli stringono la morsa dieci vittime nella spirale di violenza

A Zacatecas, i cartelli della droga hanno preso di mira i minatori, uccidendone dieci e stringendo la regione in una stretta di violenza. Nei giorni scorsi, i minatori sono stati rapiti e trovati senza vita, mentre i criminali aumentano le loro azioni per controllare il territorio. Una delle vittime, un operaio di 35 anni, lavorava in una miniera situata a pochi chilometri dal confine con lo stato di Durango. La situazione si aggrava, e le autorità cercano di rispondere a questa escalation di violenza.

Zacatecas Sotto Assedio: L’Omicidio di Dieci Minatori e la Spirale di Violenza in Messico. Zacatecas, Messico – Dieci minatori sono stati rapiti e uccisi nello stato messicano di Zacatecas, un evento che ha scosso l’intera regione e riacceso i riflettori sulla crescente violenza dei cartelli della droga. L’area, da tempo controllata dai Chapitos, una fazione del cartello di Sinaloa, è teatro di una sanguinosa lotta per il potere che mette a rischio la vita dei lavoratori e destabilizza l’economia locale. Migliaia di minatori hanno risposto alla tragedia con una marcia pacifica, chiedendo giustizia e un intervento urgente delle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu



