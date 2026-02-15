XCO Borbonica Cup 2026 | parte da Eboli il circuito giovanile MTB del Sud Italia

La XCO Borbonica Cup 2026 è partita da Eboli, in Campania, a causa della grande passione dei giovani ciclisti locali. La gara ha attirato centinaia di partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane, che si sono sfidati su percorsi impegnativi e tecnici. La manifestazione ha già riscosso grande interesse tra gli appassionati di mountain bike, che seguono con entusiasmo ogni tappa del circuito.

Parte ufficialmente dalla Campania la XCO Borbonica Cup 2026, il prestigioso circuito giovanile di mountain bike (MTB) del Sud Italia che coinvolge quattro regioni e centinaia di atleti provenienti da tutta la Penisola. La presentazione ufficiale della manifestazione nazionale, organizzata sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), si terrà mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 11.00 presso l'aula consiliare "Isaia Bonavoglia" del Comune di Eboli, in via Ripa 49. In occasione della conferenza stampa sarà presentata anche la prima tappa del circuito, la XCO Monti di Eboli, in programma domenica 22 febbraio 2026.