Wunderflux di Andrea Reverberi all’ex Mangimificio Caffarri

Andrea Reverberi porta Wunderflux all’ex Mangimificio Caffarri a Reggio Emilia, trasformando lo spazio in un’installazione multisensoriale. La mostra coinvolge visitatori con luci, suoni e profumi che cambiano in modo interattivo, creando un’atmosfera immersiva. La prima giornata ha attirato un pubblico curioso, desideroso di scoprire questa combinazione tra arte e gastronomia.

Wunderflux: Reggio Emilia si prepara a un'esperienza sensoriale inedita tra arte, suono e gastronomia. Reggio Emilia si appresta a vivere un evento che sfida le convenzioni artistiche: "Wunderflux", l'installazione performativa dell'artista Andrea Reverberi. Il 21 febbraio, l'ex Mangimificio Caffarri ospiterà un'immersione sensoriale che fonde musica, cucina e arte visiva, invitando il pubblico a diventare parte integrante dell'opera stessa. Un ex-spazio industriale si reinventa: il Mangimificio Caffarri come palcoscenico per l'arte contemporanea. L'ex Mangimificio Caffarri, situato in via Tonale a Reggio Emilia, è destinato a trasformarsi in un luogo di sperimentazione artistica.