Wish Parade nel centro storico di Firenze Rivendichiamo la difesa degli spazi di libertà VIDEO

Firenze si schiera con la Polveriera: la Wish Parade sfida la pioggia e chiede spazi di libertà. Firenze ha visto sabato 14 febbraio una manifestazione di solidarietà con lo spazio sociale “La Polveriera”, minacciato di sgombero. Attivisti e studenti hanno attraversato il centro storico con la Wish Parade, nonostante la pioggia, per rivendicare il diritto alla libertà di espressione e alla partecipazione sociale. L’evento ha riacceso il dibattito sulla gestione degli spazi autogestiti e sulle politiche urbane nella città. Una mobilitazione sotto la pioggia. La giornata è iniziata in piazza Massimo D’Azeglio con una quarantina di partecipanti, pronti a sfilare per le vie del centro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.