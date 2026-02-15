Win or Lose | la serie migliore dell’anno passata in sordina

Win or Lose, una serie disponibile su Disney+, ha attirato la mia attenzione perché è riuscita a lasciare un segno. La causa di questa impressione sta nel modo in cui affronta le emozioni dei personaggi durante una partita di baseball, mostrando le loro insicurezze e la voglia di riscatto. Durante il weekend, ho seguito le puntate e ho notato come ogni episodio riesca a catturare lo spettatore, anche senza effetti speciali o grandi nomi nel cast. Questa serie si distingue per la semplicità con cui racconta storie di crescita e amicizia, affrontando temi universali con un tono diretto e coinvolgente.

Ci sono serie che intrattengono. E poi ci sono serie che ti restano addosso. Questo weekend ho guardato Win or Lose, disponibile su Disney+, e appartiene decisamente alla seconda categoria. In otto episodi, ognuno dedicato a un personaggio diverso, la serie racconta la settimana che precede la finale di campionato di una squadra di softball. Ma la partita, in fondo, è solo il pretesto e passa da contesto della serie, che si concentra su ben altro. Perché ogni episodio cambia prospettiva, un giovane giocatore, una mamma, l’arbitro, il coach. Bambini e adulti. Ognuno con il proprio peso sulle spalle. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Win or Lose: la serie migliore dell’anno, passata in sordina Grammy, vince Billie Eilish: «Wildflower» è la migliore canzone dell'anno. Sul palco la protesta "Ice out". Bad Bunny, primo latino album dell'anno Billie Eilish torna a vincere ai Grammy. LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: trionfo e Coppa per Shiffrin! Mondinelli migliore di un’Italia in sordina Segui in tempo reale lo slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Annunciati i premi Emmy per l'animazione individuale per bambini e famiglie; Bill Nye nominato vincitore del premio alla carriera; La polizia sudcoreana perde 2,1 miliardi di won in BTC nell'ultima perdita in criptovalute da parte delle autorità nel 2026; Dall'Ara, the new captain. Spal, it's too early to think about the playoffs: and Mezzolara hasn't won yet. Win or Lose, la recensione: il racconto sportivo per parlare di sogni e insicurezzeDa quando la Pixar ha debuttato con Toy Story fino al più recente successo di Inside Out 2, si è sempre fatta notare. Anche laddove la qualità complessiva di un titolo è stata inferiore alle ... movieplayer.it Win or Lose, la recensione della serie animata Pixar a soggetto originaleWin or Lose in streaming su Disney+ riveste un'importanza particolare per la Pixar: è la loro prima serie a soggetto originale, che arriva dopo l'eccellente Dream Productions, spin-off di Inside Out. comingsoon.it Como 1907. . | “My impression on the pitch is that we tried to play a great match, which I think we did. I don’t look at single matches. If we lose a game today, it’s okay, we’ll win the next one. In the long run, with consistency and stability, working in the way w facebook