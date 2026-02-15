WhatsApp infrange una vecchia regola | potrai fare videochiamate direttamente dalla versione web
WhatsApp ha rotto una vecchia regola e ora permette di fare videochiamate direttamente dalla versione web. Questa novità permette agli utenti di avviare chiamate di gruppo con fino a 32 persone, senza dover aprire l’app sul telefono. Ora, basta entrare nel browser e si può parlare con amici e colleghi senza passare per altre piattaforme.
WhatsApp sfida piattaforme come Zoom e Google Meet con chiamate criptate, condivisione schermo e chiamate di gruppo fino a 32 partecipanti direttamente dal browser.
WhatsApp fa il salto: telefonate e videochiamate anche con la versione Web
Roma, 11 febbraio 2026 – Diciamolo: per anni è stato comodo, ma un po’ incompleto.
WhatsApp Web si rinnova: chiamate vocali e video ora accessibili direttamente dal browser, anche per Linux.
