WhatsApp infrange una vecchia regola | potrai fare videochiamate direttamente dalla versione web

WhatsApp ha rotto una vecchia regola e ora permette di fare videochiamate direttamente dalla versione web. Questa novità permette agli utenti di avviare chiamate di gruppo con fino a 32 persone, senza dover aprire l’app sul telefono. Ora, basta entrare nel browser e si può parlare con amici e colleghi senza passare per altre piattaforme.