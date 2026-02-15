WeGreenit Urania Milano batte Estra Pistoia e ottiene il quarto successo consecutivo

WeGreenit Urania Milano ha vinto contro Estra Pistoia, un risultato che arriva dopo aver recuperato da una situazione difficile in trasferta. La squadra ha mostrato determinazione e ha ribaltato il punteggio negli ultimi minuti della partita, lasciando il pubblico senza parole.

Quarto successo consecutivo per Wegreenit Urania Milano, ottenuto in una rimonta decisiva in trasferta contro Estra Pistoia. Il punteggio finale, 72-80, racconta una gara equilibrata e intensa dall'inizio alla fine, caratterizzata da una difesa compatta e da soluzioni offensive puntuali nei momenti chiave. La serata premia una prestazione collettiva guidata da Gentile, Taylor e Cavallero, capaci di dare la svolta ai momenti decisivi e di contenere i tentativi di recupero avversari. La partita inizia con una fase favorevole ai toscani, che impongono un'aggressività efficace e chiudono il primo quarto sul punteggio di 28-14.