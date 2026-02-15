Vuoi adottare un coniglio? Ecco tutto quello che devi sapere

Un aumento di richieste di adozione di conigli ha portato molte famiglie italiane a considerare questa scelta, spinti dalla voglia di avere un animale dolce e tranquillo. Recentemente, i rifugi segnalano un incremento di richieste, soprattutto in città come Milano e Roma, dove le persone cercano un compagno silenzioso e facile da gestire. Un esempio concreto è quello di Laura, che ha deciso di adottare un coniglio dopo aver visto un messaggio su un social network e aver scoperto quanto possa essere semplice prendersene cura.

Sempre più spesso, nelle case degli italiani, il classico binomio cane-gatto lascia spazio a un inquilino dalle orecchie lunghe e dal naso instancabile: il coniglio. Sebbene a prima vista possa sembrare un "peluche" vivente, questo animale (che appartiene alla famiglia dei lagomorfi e non ai roditori) possiede un'intelligenza vivace e una personalità complessa. Adottarne uno significa accogliere un compagno socievole e affettuoso, a patto di rispettare i suoi ritmi e le sue specifiche necessità biologiche. Dimenticate lo stereotipo di Bugs Bunny: una dieta di sole carote è dannosa. Il pilastro fondamentale dell'alimentazione del coniglio è il fieno, che deve essere sempre disponibile e di ottima qualità.