Laurienté ha dominato il campo e ha portato il Sassuolo alla vittoria contro l’Udinese, mentre Pinamonti ha segnato il gol decisivo. Solet, invece, ha deluso le aspettative con errori che hanno favorito l’avversario. La partita, giocata allo stadio Friuli, ha visto i neroverdi imporsi grazie a una prestazione più convincente.

Le pagelle della 25ª giornata della Serie A 202526 prendono in esame le prestazioni di Udinese e Sassuolo nello scontro che incide sulla graduatoria. L'analisi dei voti riflette l'impegno dei singoli, l'impatto delle scelte tattiche e la capacità di incidere nei momenti chiave del confronto, offrendo una lettura chiara sui protagonisti e sulle componenti decisive della partita. Nel pomeriggio del Bluenergy Stadium, Udinese e Sassuolo hanno offerto una sfida intensa, segnata da decisioni.

© Mondosport24.com - Voti Udinese-Sassuolo: Laurienté domina, Pinamonti decisivo, Solet delude

Laurienté ha conquistato i tifosi con una prestazione infiammante, mentre Pinamonti si è distinto con un impegno totale durante la partita tra Udinese e Sassuolo, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526.

Il Sassuolo ha conquistato una vittoria importante in trasferta, vincendo 2-1 contro l’Udinese nell’anticipo di mezzogiorno della 25ª giornata di Serie A.

