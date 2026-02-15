Voti Udinese-Sassuolo | Laurienté domina Pinamonti decisivo Solet delude
Laurienté ha dominato il campo e ha portato il Sassuolo alla vittoria contro l’Udinese, mentre Pinamonti ha segnato il gol decisivo. Solet, invece, ha deluso le aspettative con errori che hanno favorito l’avversario. La partita, giocata allo stadio Friuli, ha visto i neroverdi imporsi grazie a una prestazione più convincente.
Le pagelle della 25ª giornata della Serie A 202526 prendono in esame le prestazioni di Udinese e Sassuolo nello scontro che incide sulla graduatoria. L'analisi dei voti riflette l'impegno dei singoli, l'impatto delle scelte tattiche e la capacità di incidere nei momenti chiave del confronto, offrendo una lettura chiara sui protagonisti e sulle componenti decisive della partita. Nel pomeriggio del Bluenergy Stadium, Udinese e Sassuolo hanno offerto una sfida intensa, segnata da decisioni.
Laurienté ha conquistato i tifosi con una prestazione infiammante, mentre Pinamonti si è distinto con un impegno totale durante la partita tra Udinese e Sassuolo, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526.
Udinese-Sassuolo 1-2, Laurientè e Pinamonti ribaltano il risultato in Friuli
Il Sassuolo ha conquistato una vittoria importante in trasferta, vincendo 2-1 contro l’Udinese nell’anticipo di mezzogiorno della 25ª giornata di Serie A.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
VOTI fantacalcio Udinese-Sassuolo: Pinamonti trascina i neroverdi! Altro +3 per Solet e Laurienté. Delude ZemuraVoti fantacalcio Udinese Sassuolo 25^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più ... fantamaster.it
Il Sassuolo rimonta l’Udinese: due minuti di fuoco con Laurienté e Pinamonti ribaltano il matchPer l’Udinese è una giornata amara: seconda sconfitta consecutiva e una prestazione che evidenzia fragilità nella gestione dei momenti chiave. Solet resta l’unico a salvarsi, dimostrando una costanza ... gonfialarete.com
