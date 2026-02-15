Voti Parma-Verona | Bernabé e Pellegrini stellari Orban delude

Bernabé e Pellegrini si sono distinti come protagonisti della partita tra Parma e Verona, mentre Orban ha deluso le aspettative. La loro performance ha influenzato significativamente il risultato finale, con Bernabé che ha segnato un gol importante e Pellegrini che ha assistito con precisione. Orban, invece, ha commesso errori che hanno permesso agli avversari di creare occasioni pericolose. La partita si è giocata sotto un cielo grigio e con un pubblico diviso tra tifosi delle due squadre.

Le valutazioni della partita tra Parma e Verona offrono un quadro chiaro sull'andamento dell'incontro, evidenziando chi ha guidato la manovra, chi ha garantito equilibrio difensivo e chi ha inciso nelle occasioni decisive. L'analisi restituisce una lettura dettagliata delle prestazioni dei protagonisti, con attenzione ai singoli contributi e ai riscontri forniti in campo.

Pagelle Parma Verona: brillano Bernabé e Pellegrino, Orban stecca! I VOTI

Bernabé e Pellegrino si sono distinti nel match tra Parma e Verona, giocato al Tardini, causando ottime impressioni con le loro prestazioni.

