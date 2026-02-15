Volley un San Valentino dolce per la Querzoli che torna al successo al PalaRomiti

La Querzoli Volley Forlì ha conquistato una vittoria importante contro la Asd Montorio Volley Teramo nel giorno di San Valentino, riportando il sorriso sul volto dei suoi tifosi. La squadra ha dimostrato grinta e determinazione, vincendo il match con un risultato di 3-1, dopo aver perso il primo set. La partita si è giocata al PalaRomiti, dove i giocatori hanno combattuto con energia per recuperare punti e risalire la classifica.

Nella serata dedicata agli innamorati, la Querzoli Volley Forlì supera la Asd Montorio Volley Teramo per 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-17) e riprende la corsa in classifica con una prova di carattere e orgoglio. La serata non era iniziata sotto i migliori auspici per la squadra forlivese, con l'infermeria affollata dalle pesanti assenze di Camerani e Peripolli, Silvestroni e d'Orlando sono stati chiamati a dare il loro importante e prezioso contributo fin dal primo set. L'avvio è contratto: Forlì fatica a trovare il ritmo e subisce l'esuberanza degli abruzzesi che chiudono il primo set con un netto 17-25.