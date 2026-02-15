Volley Perugia vince il big match con Piacenza Trento costretta al tie-break Grottazzolina retrocessa

Perugia ha vinto il big match contro Piacenza nella 20ª giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La squadra umbra ha messo a segno un successo importante grazie a un’ottima prestazione in attacco, che ha portato alla vittoria in tre set. Nel frattempo, Trento ha rischiato di perdere al tie-break contro Verona, mentre Grottazzolina ha già conquistato la retrocessione, dopo aver subito una sconfitta netta contro Milano.

Perugia ha sconfitto Piacenza nel big match della 20ma giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico per 3-2 (21-25; 25-17; 25-18; 23-25; 15-12) e si confermano al primo posto in classifica con quattro lunghezze di vantaggio nei confronti di Verona, che si è imposta sul campo di Milano per 3-0 (27-25; 25-23; 25-16). Trento ha avuto bisogno di ricorrere al tie-break di fronte al proprio pubblico per battere il fanalino di coda Grottazzolina. I Campioni d'Italia hanno avuto ragione per 3-2 (22-25; 25-15; 23-25; 25-22; 15-13) e rimangono al terzo posto, a quattro punti di distacco da Verona e con tre lunghezze di margine su Modena, mentre Piacenza occupa la quinta piazza.