volkswagen transporter sportline il van che gioca a fare il gti

Volkswagen ha presentato il Transporter Sportline, un van che si distingue per il suo stile sportivo e aggressivo. La casa ha deciso di creare questa versione speciale, con un assetto ribassato e cerchi da 19 pollici, per festeggiare i 75 anni di Volkswagen Bus. La vettura si fa notare anche per dettagli estetici dedicati e un allestimento che combina tecnologia e design. Questo modello in edizione limitata mira a catturare l’attenzione di chi cerca un veicolo pratico ma con un tocco di sportività in più.

Assetto ribassato con molle Eibach, cerchi in lega da 19 pollici, spoiler, minigonne, paraurti e interni dedicati. Per i 75 anni di Volkswagen Bus, l'azienda di Wolfsburg presenta il Transporter Sportline, un allestimento di fascia alta pensato per dare un'impronta più sportiva a un mezzo che nasce con una vocazione diversa. La cura dei progettisti tedeschi non ha riguardato ciò che sta sotto al cofano, ma la dotazione estetica e tecnologica. Per il traguardo del Bus c'è l'edizione limitata Transporter Sportline 75, che richiama sì la ricorrenza ma anche la manciata di esemplari prodotti, tutti numerati.