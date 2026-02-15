Una quattordicenne è stata trovata in strada, boccheggiante e visibilmente ubriaca, dopo aver bevuto un mix di vodka e gin acquistati in un minimarket. La ragazza aveva appena lasciato il negozio, dove era stata venduta una bottiglia di superalcolici nonostante la sua giovane età. La scena si è svolta nel pomeriggio, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi.

Vendevano superalcolici ai ragazzini. Una quattordicenne era stata trovata addirittura boccheggiante per strada dopo essersi ubriacata con un mix di superalcolici. Gli agenti della polizia locale di Seregno hanno eseguito un provvedimento di chiusura per otto giorni per un esercizio di vicinato, un minimarket di Seregno. Un provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza e salute pubblica. Tutto comincia in particolare il 31 ottobre scorso, intorno alle 23.20, quando agenti del Comando di polizia locale erano intervenuti a Seregno per soccorrere una ragazza che era stata colta da un malore in strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vodka e gin al minimarket. Ubriaca in strada a 14 anni

Questa mattina a Pordenone, un ragazzo di 15 anni si è svegliato ubriaco e ha perso i sensi prima di entrare in classe.

Una ragazza di 16 anni ha bevuto gin e vodka durante una serata con gli amici e si è sentita male, finendo in mezzo alla strada.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.