Vittozzi monumentale | gara perfetta e oro storico nel biathlon
Lisa Vittozzi ha vinto la medaglia d’oro nel biathlon, grazie a una gara perfetta e a una rimonta sorprendente. La causa è stata una prestazione senza errori al poligono, che le ha permesso di recuperare posizioni durante la competizione. La vittoria segna un risultato storico per l’Italia agli ultimi Giochi invernali a Milano Cortina.
Partita dalla quinta posizione dopo la sprint, Vittozzi ha costruito il suo successo colpo su colpo, recuperando terreno sugli sci e soprattutto non sbagliando nulla al tiro. Una gara quasi perfetta, che le ha permesso di annullare i 37 secondi di distacco dalla leader al via e di tagliare il traguardo davanti a tutte. Quello conquistato da Vittozzi è il primo oro olimpico dell’Italia nel biathlon, un risultato che entra direttamente nella storia. Un traguardo mai raggiunto prima né in campo femminile né maschile. Alle sue spalle si sono piazzate la norvegese Maren Kirkeeide, seconda, e la finlandese Suvi Minkkinen, terza. 🔗 Leggi su Billipop.com
Biathlon, Vittozzi trionfa nell’inseguimento a Hochfilzen: “Una gara perfetta”
Lisa Vittozzi conquista il podio nell’inseguimento a Hochfilzen, offrendo una performance impeccabile.
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA: OROOOOOOO!!! MONUMENTALE VITTOZZI!
Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro nel biathlon in occasione delle Olimpiadi, dopo aver battuto le avversarie con una gara perfetta.
Capolavoro Vittozzi ad Hochfilzen! #wearefisi #biathlon
Argomenti discussi: Vittozzi, podio nella staffetta del biathlon. I grandi dello sci friulano: Lisa, nostro orgoglio. Adesso portaci l'oro.
Biathlon, Vittozzi impeccabile al tiro: è un'altra medaglia d’oroLisa Vittozzi firma un’impresa storica e conquista la medaglia d’oro nell’inseguimento 10 chilometri di biathlon ai Giochi olimpici di Milano Cortina ... gds.it
Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nell’inseguimento del biathlon, con una grande rimontaFederica Brignone ha vinto anche lo slalom gigante, dominandolo come aveva fatto con il Super G. È la sua seconda medaglia d’oro in queste Olimpiadi, un’impresa straordinaria considerando che ci ... ilpost.it
Una monumentale Federica BRIGNONE ha conquistato il successo più importante della carriera imponendosi nel supergigante dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La detentrice della sfera di cristallo si è dimostrata più forte del dolore e dei dubbi degli ultimi facebook