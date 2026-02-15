Lisa Vittozzi ha vinto la medaglia d’oro nel biathlon, grazie a una gara perfetta e a una rimonta sorprendente. La causa è stata una prestazione senza errori al poligono, che le ha permesso di recuperare posizioni durante la competizione. La vittoria segna un risultato storico per l’Italia agli ultimi Giochi invernali a Milano Cortina.

Partita dalla quinta posizione dopo la sprint, Vittozzi ha costruito il suo successo colpo su colpo, recuperando terreno sugli sci e soprattutto non sbagliando nulla al tiro. Una gara quasi perfetta, che le ha permesso di annullare i 37 secondi di distacco dalla leader al via e di tagliare il traguardo davanti a tutte. Quello conquistato da Vittozzi è il primo oro olimpico dell’Italia nel biathlon, un risultato che entra direttamente nella storia. Un traguardo mai raggiunto prima né in campo femminile né maschile. Alle sue spalle si sono piazzate la norvegese Maren Kirkeeide, seconda, e la finlandese Suvi Minkkinen, terza. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Vittozzi monumentale: gara perfetta e oro storico nel biathlon

Lisa Vittozzi conquista il podio nell’inseguimento a Hochfilzen, offrendo una performance impeccabile.

Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro nel biathlon in occasione delle Olimpiadi, dopo aver battuto le avversarie con una gara perfetta.

Capolavoro Vittozzi ad Hochfilzen! #wearefisi #biathlon

