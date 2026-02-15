Virtus Bologna è il momento di mostrare l' altra faccia
La Virtus Bologna ha perso una partita importante in Eurolega, e questa sconfitta ha spinto la squadra a reagire subito in campionato. La squadra si prepara a dimostrare di essere più forte di quanto mostrato in Europa, lavorando duramente in allenamento. I giocatori vogliono mettere in campo tutta la loro energia e determinazione per risalire la classifica.
Una sfida di vertice accende l’attesa intorno alla Virtus Bologna, reduce da una pesante sconfitta in Eurolega che ha spinto a una pronta reazione in campionato e a una disposizione mentale fiduciosa in vista della Coppa Italia di Torino. la formazione felsinea cerca di consolidare la leadership in Serie A, privilegiando una risposta di carattere e di rendimento per non compromettere il cammino in competizioni decisive. La sfida contro Udine assume rilievo per la necessità di mantenere la vetta della classifica e di presentarsi al meglio all’appuntamento torinese. L’obiettivo è preservare la continuità di rendimento in campionato, sfruttando l’occasione per affinare la testa e l’approccio in vista della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Basket, la Virtus Bologna vive un’altra grande serata di Eurolega e batte lo Zalgiris
La Virtus Bologna torna a ottenere una vittoria importante in Eurolega, superando lo Zalgiris Kaunas dopo una serie di sei sconfitte consecutive.
Calcio a 5, il Forlì in trasferta a Bologna: faccia a faccia contro il fanalino di coda Aposa
Il Calcio a 5 Forlì si prepara a giocare in trasferta a Bologna contro l’Aposa, che occupa l’ultimo posto in classifica, in una partita che si preannuncia importante per riscattare le ultime sconfitte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Brescia-Virtus Bologna 79-87: highlights LBA; Virtus Bologna: idee di mercato presenti e future; Brescia lotta da leonessa, ma cede nel finale: la Virtus passa 79-87 - BresciaToday; LIVE Brescia-Virtus Bologna 79-87, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V nere, vittoria e aggancio in vetta alla classifica.
Virtus Bologna, Olidata prolunga l'accordo di sponsorizzazione?Su Il Resto del Carlino si parla del futuro di Virtus Bologna e della sponsorizzazione con Olidata, il marchio che si è legato al club per la Serie A. Scrive il ... pianetabasket.com
Diretta/ Anadolu Efes Virtus Bologna (risultato 91-60): super vittoria turca (oggi 12 febbraio 2026)Diretta Anadolu Efes Virtus Bologna streaming video tv: le V nere reduci da due sconfitte la scorsa settimana riprendono la loro corsa in Eurolega. ilsussidiario.net
Alle 18.15 i ragazzi di Cotelli hanno l’occasione di tornare in vetta in solitaria, in attesa della gara della Virtus Bologna che domani ospita Udine facebook
Serie A Basket, scontro al vertice: Brescia-Virtus Bologna alle 20 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #LBA #Brescia #Virtus x.com