Violenza sessuale | trent’anni dopo il consenso al centro del dibattito legale e culturale in Italia

Nel 2024, la discussione sulla violenza sessuale torna a essere al centro dell’attenzione pubblica, cinque anni dopo il caso mediatico che ha coinvolto un noto politico. La vicenda ha portato alla luce le difficoltà nel distinguere tra consenso e coercizione, spingendo le istituzioni a rivedere le norme esistenti. Con un episodio che ha fatto scalpore in una città del Nord, si apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla legge e sui diritti delle vittime.

Trent’anni dopo la svolta: il consenso allo stupro e la legge che continua a evolvere. A trent’anni dalla legge che ha ridefinito la violenza sessuale in Italia, il dibattito sul consenso si riapre con nuove sfumature. Il 15 febbraio 1996, il Parlamento approvò una riforma epocale che spostò l’attenzione dalla “morale pubblica” alla libertà individuale, ma oggi si discute se sia necessario rendere ancora più esplicito il concetto di consenso nel codice penale, superando la logica del dissenso e affermando il diritto a una sessualità libera e consapevole. Una rivoluzione culturale e giuridica. Prima del 1996, la violenza sessuale era considerata un reato contro l’ordine pubblico e la morale, una lesione dei valori condivisi dalla società.🔗 Leggi su Ameve.eu Violenza sessuale: Psicologi, “Consenso va rimesso al centro della legge” Il comitato pari opportunità del Cnop chiede di cambiare la legge sulla violenza sessuale. Violenza sessuale su un 19enne in un centro culturale islamico Un uomo di 51 anni è sotto indagine per presunta violenza sessuale ai danni di un 19enne, avvenuta circa un anno fa in un centro culturale islamico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Presidio ad Aosta per difendere la centralità del consenso a trent’anni dalla legge sulla violenza sessuale; Manifestazione contro il ddl sulla violenza sessuale: Il consenso è un diritto; Finocchiaro: Trent’anni fa la legge sullo stupro, un patto segreto fra donne; A Nuoro il primo laboratorio permanente contro Ddl su violenza sessuale. Violenza su donne: incontro Pd-Fondazione Iotti a 30 anni da legge contro violenza sessualeRoma, 13 feb (Adnkronos) - 'Dal reato contro la persona alla cultura del consenso. Trent'anni dall'approvazione della legge contro la violenza ... iltempo.it LegalMente / CONSENSO E STUPRO, 30 ANNI DOPOA trent’anni dalla riforma del 1996 la centralità dell’autodeterminazioneIl 15.2.1996 il Parlamento approvò la legge n. 66, una riforma epocale che ha cambiato radicalmente la qualificazione giuridica ... certastampa.it Donna a processo con l’accusa di violenza sessuale e sequestro di persona facebook Processo per violenza sessuale a Catania, assolti i due imputati. Sentenza gup 'perché il fatto non sussiste'. Pm aveva chiesto sei anni #ANSA x.com