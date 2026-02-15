Violenza sessuale allarme per la legge | la piazza di Rimini contro un possibile regresso giuridico

Oggi, 15 febbraio 2026, a Rimini, decine di persone si sono radunate in piazza Tre Martiri per manifestare contro una possibile modifica della legge sulla violenza sessuale. La protesta nasce dalla preoccupazione che il nuovo testo possa ridurre le pene e indebolire i diritti delle vittime. Durante il flash mob, i partecipanti hanno sventolato striscioni e urlato slogan per chiedere di mantenere le attuali norme a tutela delle donne. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, ma con un messaggio forte e chiaro.

Rimini in Piazza: La Battaglia per il Consenso nella Legge sulla Violenza Sessuale. Rimini si è fermata oggi, 15 febbraio 2026, con un flash mob in piazza Tre Martiri per esprimere preoccupazione per una possibile revisione del Codice penale che potrebbe indebolire la tutela delle vittime di violenza sessuale. Sindacati, associazioni e gruppi femministi sono scesi in campo per ribadire l'importanza del consenso e informato come fondamento di ogni rapporto, temendo che una nuova formulazione legislativa possa rendere più difficile la denuncia e l'accertamento dei reati. Un Allarme dalle Associazioni: Il Rischio di un Regresso Giuridico.