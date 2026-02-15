Viola-Castellaneta Cadeo | l’aneddoto sulla domenica mattina

Il riscaldamento di domenica mattina ha cambiato il volto della Viola Reggio Calabria, grazie all’energia che coach Piero Cadeo ha notato prima della partita contro Castellaneta. La squadra si è presentata con maggiore entusiasmo, un dettaglio che ha contribuito alla vittoria schiacciante. Cadeo ha osservato un atteggiamento più compatto tra i giocatori, che si sono sostenuti a vicenda fin dai primi minuti. Questo scatto di unione ha dato alla squadra una marcia in più, portandola a conquistare punti importanti in classifica.

La Viola Reggio Calabria e il Segreto della Domenica: Cadeo Scova un Nuovo Spirito di Gruppo. Reggio Calabria, 15 febbraio 2026 – Una vittoria convincente contro Castellaneta ha permesso alla Viola Reggio Calabria di consolidare il suo primato in classifica, ma è l’analisi post-partita di coach Piero Cadeo a svelare un elemento potenzialmente decisivo per il futuro della squadra: un’atmosfera diversa, più intensa, percepita durante il riscaldamento di domenica mattina. Un dettaglio apparentemente marginale che potrebbe indicare una nuova fase di crescita e coesione all’interno del gruppo. Un Inizio di Partita da Smaltire e una Reazione Positiva.🔗 Leggi su Ameve.eu Serie B, impresa non semplice per Redel Viola: sul parquet arriva l'ostico Castellaneta La squadra Redel Viola di Reggio Calabria ha affrontato una sfida difficile contro Castellaneta, che rappresenta un avversario molto ostico. Basket A2: Reggio Calabria, la Viola cerca la decima vittoria e riscatto col Castellaneta al PalaCalafiore. Reggio Calabria ha ottenuto una serie di successi grazie alla determinazione dei suoi giocatori, determinata dalla sconfitta precedente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Palacalafiore, la Redel Viola difende il primato contro l’insidia Castellaneta; Redel, con Castellaneta per difendere la vetta. Le parole chiave di Cadeo: Solidità e intensità. Viola-Castellaneta, Cadeo: l’aneddoto sulla domenica mattina, il segreto neroarancioLa Viola batte Castellaneta e consolida il primato in classifica. Coach Cadeo in conferenza stampa a dichiarato: bello tutto questa sera, a parte i primi minuti in cui siamo partiti soft, troppo lont ... strettoweb.com La capolista Redel asfalta Castellaneta al PalacalafioreI neroarancio disputano un ottimo terzo quarto di gioco e gestiscono fino alla fine il vantaggio acquisito ... citynow.it Basket, la Viola ospite Castellaneta: la presentazione del match facebook