Vincenzo Nicola Talesa critica rappresentazione geografica in La Gloria | Perché attribuire al Sud ciò che è successo in Piemonte?

Vincenzo Nicola Talesa ha criticato la rappresentazione geografica nel film “La Gloria” dopo aver scoperto che la vicenda, realmente accaduta in Piemonte, viene attribuita al Sud. Talesa si è recato al cinema per vedere il film, ma si è subito insospettito quando ha notato che le location e i dettagli geografici sembravano indicare il Sud invece del Piemonte. Questa discrepanza gli ha fatto mettere in discussione la precisione delle scelte narrative del regista.

"Sono stato al cinema a vedere La Gloria, tratto da un fatto di cronaca nera realmente accaduto in Piemonte. Vittima, esecutori materiali e complici tutti piemontesi, nel film però uno dei due assassini è marcatamente meridionale! PERCHÉ?" A dichiararlo è Vincenzo Nicola Talesa, commentando la recente proiezione del film. Talesa esprime la sua frustrazione per la scelta narrativa del regista, che secondo lui attribuisce responsabilità al Sud per eventi che in realtà hanno riguardato esclusivamente persone del Piemonte: "La volete smettere, pronti ad assumerci tutte le responsabilità dei misfatti compiuti dai meridionali, ma accidenti, vi volete assumere anche le vostre responsabilità?" Il commento ha già suscitato dibattito sui social, sollevando interrogativi su stereotipi territoriali nel cinema italiano e sulla responsabilità di registi e sceneggiatori nella rappresentazione di fatti realmente accaduti.