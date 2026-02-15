Villetta in via Sciuti intitolata al colonnello dei carabinieri Russo | Sparita la targa manutenzione o vandalismo?

La targa dedicata al colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo è scomparsa, e questa mattina ho notato che non c’è più sulla villetta di via Sciuti. Qualcuno potrebbe averla rimossa per lavori di manutenzione o si tratta di un atto di vandalismo. La targa, che ricorda il contributo del militare alla comunità, era ben visibile fino a poche settimane fa.

Manutenzione o vandalismo? Mi accorgo che non c' è più la targa che intitola al colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo, la villetta di via Sciuti. È solo in fase di sostituzione oppure è stata rubata? Resta la stele, vuota.