Villa Pigna senza l’edicola storica | Pietro Federici si ritira dopo 36 anni e lascia un vuoto nella comunità
Pietro Federici ha deciso di chiudere la sua edicola a Villa Pigna dopo 36 anni di attività, lasciando un vuoto nel quartiere. La sua decisione nasce dal pensionamento, che segna la fine di un’epoca per molti residenti. La piccola attività, situata in centro, era diventata un punto di riferimento quotidiano per tante persone. Con la chiusura, il paese perde un negozio storico e un volto noto della comunità.
Un’Edicola Chiude, Un Paese Cambia: Villa Pigna Saluta Pietro Federici Dopo 36 Anni. Villa Pigna dice addio a un pezzo della sua storia: dopo trentasei anni, l’edicola del paese chiude i battenti con il pensionamento di Pietro Federici, 63 anni. Un’attività che per generazioni di residenti è stata molto più di un semplice punto vendita di giornali e riviste, ma un vero e proprio centro di vita sociale e un punto di riferimento per la comunità. Un Rito Quotidiano Interrotto. Per decenni, l’edicola di Villa Pigna ha scandito le abitudini quotidiane di molti. Era il luogo dove iniziare la giornata con la lettura del giornale preferito, scambiare due chiacchiere con Pietro, aggiornarsi sulle notizie locali e nazionali, o semplicemente fare una pausa dalla routine.🔗 Leggi su Ameve.eu
Chiude l’edicola di Villa Pigna: "Vado in pensione dopo 36 anni"
Pietro Federici chiude la sua edicola di Villa Pigna dopo averla gestita per 36 anni, motivato dal desiderio di godersi la pensione.
