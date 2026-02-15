Villa Mazzini chiusa a tempo indeterminato interventi su albero monumentale

Il sindaco Federico Basile ha deciso di chiudere Villa Mazzini a tempo indefinito dopo che un albero monumentale si è spezzato a causa del forte vento di ciclone Ulrike. La forte raffica di vento ha causato il cedimento della pianta, minacciando la sicurezza dei visitatori. Per evitare rischi, sono stati avviati interventi di messa in sicurezza sull’albero. La decisione riguarda anche l’intera area della villa, che rimarrà chiusa fino a nuovo avviso.

A seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che, dal 12 febbraio scorso, con il passaggio del ciclone Ulrike ha interessato il territorio comunale con violente raffiche di vento occidentali da burrasca a burrasca forte, con punte fino a tempesta, il sindaco Federico Basile ha disposto, con ordinanza n. 35 del 15 febbraio 2026, la chiusura dell'area pubblica "Villa Mazzini" a tutela della pubblica incolumità. Gli eventi meteorologici hanno determinato criticità diffuse sull'intero territorio cittadino, con caduta di alberi, danneggiamenti a infrastrutture e situazioni di potenziale pericolo che hanno reso necessari interventi urgenti di messa in sicurezza.