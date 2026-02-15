VIDEO | Jack Sparrow per le strade di Mili carnevale tra pirati

Jack Sparrow ha dominato le strade di Mili Marina, attirando un grande pubblico nonostante il maltempo. La sfilata a tema pirati, organizzata per il carnevale, ha portato in scena costumi colorati e scene di pirateria lungo le vie del paese. La pioggia ha però limitato la partecipazione e ha costretto alcuni partecipanti a ripararsi sotto gli ombrelli.

Le iniziative della parrocchia San Paolino vescovo per i festeggiamenti in maschera. Nel pomeriggio appuntamento a Scaletta Per un pomeriggio le strade di Mili marina si sono trasformate in un covo di pirati. Sul tema di Jack Sparrow si è tenuta la sfilata seppur condizionata dal maltempo. La parrocchia San Paolino Vescovo ha organizzato anche quest'anno il carnevale per grandi e bambini. Oggi dalle 15 i gruppi si trasferiranno a Scaletta per il carnevale italoscalettese. Disponibile anche un servizio navetta tra i due comuni.