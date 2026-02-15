Video gol e highlights Inter-Juventus 3-2

Sabato 14 febbraio, l’Inter ha battuto la Juventus 3-2 grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti. La causa principale è stata una serie di errori difensivi da entrambe le squadre, che hanno portato a un match ricco di emozioni. L’Inter ha aperto le marcature con un autogol di Cambiaso, ma il terzino bianconero ha subito risposto con un gol personale. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando i nerazzurri hanno trovato la vittoria grazie a un'azione rapida in area.

L'Inter allunga in campionato e porta a casa una grande vittoria contro la Juve sabato 14 febbraio, a San Siro. Sono i nerazzurri a passare in vantaggio con un autorete di Cambiaso, ma è proprio il terzino a trovare il pareggio. Nella ripresa Esposito riporta in vantaggio la squadra di casa, ma i bianconeri con Locatelli riprendono il match. Nel recupero, Zielinski pesca il jolly dal limite dell'area e regala la vittoria all'Inter.