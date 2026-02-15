Vicolo Siccheria | Nessun servizio con il vento dei giorni scorsi sono caduti dei fili di fibra internet

A Vicolo Siccheria, i residenti segnalano ancora problemi di connessione a causa dei fili di fibra internet caduti dopo le raffiche di vento dei giorni scorsi. La causa è il maltempo che ha danneggiato le linee, lasciando senza servizio chi abita in zona. Nonostante le tre denunce fatte alle autorità, nessuno ha ancora intervenuto per riparare i cavi.

Siamo sempre in vicolo Siccheria dove i disservizi continuano con il vento dei giorni scorsi sono caduti dei fili di fibra internet nonostante le tre segnalazioni fatte a chi di competenza nessuno si è degnato di sistemarli. Noi ci chiediamo perché a Palermo non funziona quasi nulla?