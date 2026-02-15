Vicolo Siccheria | Nessun servizio con il vento dei giorni scorsi sono caduti dei fili di fibra int

A causa delle forti raffiche di vento degli ultimi giorni, i fili di fibra ottica nel vicolo Siccheria sono caduti, lasciando i residenti senza connessione internet. La mancanza di servizi digitali ha spinto alcuni abitanti a denunciare il problema sui social, alimentando il confronto sulla qualità delle infrastrutture urbane.

Palermo al buio digitale: Vicolo Siccheria senza internet, una denuncia sui social accende il dibattito. Palermo è di nuovo alle prese con disagi infrastrutturali. A Vicolo Siccheria, nella zona Zisa, i residenti denunciano la mancanza di connettività internet a causa della caduta di fili di fibra causata dalle recenti condizioni meteorologiche avverse. La segnalazione, giunta attraverso i canali social, solleva interrogativi sull’efficienza dei servizi e sulla fragilità delle reti in città. La segnalazione di Antonino e il grido d’allarme dai social media. La giornata di domenica 15 febbraio 2026 si è presentata a Palermo sotto una pioggia persistente, con venti da nord a 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Vicolo Siccheria, i residenti segnalano ancora problemi di connessione a causa dei fili di fibra internet caduti dopo le raffiche di vento dei giorni scorsi.

Il 3 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in Vicolo Giardinetto per verificare una gru presente nella zona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.