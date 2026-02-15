Vicenza sfida Alcione Milano | ecco i convocati della squadra biancorossa per il match

Il nome di Vicenza compare sui giornali oggi perché la squadra ha annunciato i convocati per la partita contro Alcione Milano, una gara importante per la classifica. La società biancorossa ha scelto 18 giocatori pronti a scendere in campo, tra cui alcuni giovani emergenti che potrebbero fare la differenza. La sfida si terrà domani allo stadio Menti alle 15:00, con i tifosi che aspettano di vedere come si comporterà la squadra dopo l’ultimo risultato deludente.

