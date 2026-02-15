Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 19 | 25

Il 15 febbraio 2026, un cedimento sulla Strada Provinciale 34 a Castel di Tora ha causato la chiusura totale della strada in entrambe le direzioni, rallentando il traffico e creando disagi agli automobilisti. Nelle stesse ore, a Subiaco, corso Cesare Battisti tra il civico 1 e il civico 34 è stato chiuso a causa di un crollo che ha reso la strada inaccessibile. Sulle autostrade, un incidente sulla A24 tra Vicovaro e Castel Madama ha generato code di due chilometri in direzione Roma. Sempre sulla stessa autostrada, nel tratto urbano, un altro incidente

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Assen infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la chiusura della Strada Provinciale 34 torreanese nel comune di Castel di Tora la strada è chiusa in entrambe le direzioni al km 27 e 700 per uno smottamento Sono in corso le operazioni di ripristino e messa in sicurezza a Subiaco chiuso per cedimento stradale corso Cesare Battisti dal civico 1 al civico 34 passiamo la situazione sulle autostrade sulla A24 Roma Teramo per un incidente code di 2 km tra Vicovaro e Castel Madama in direzione Roma sempre sulla A24 nel tratto urbano per un altro incidente Togliatti Fiorentini verso il centro sulla diramazione Roma nord per traffico code da Settebagni a raccordo verso quest'ultimo è sempre nella stessa direzione sulla TV Roma Sud code per un tamponamento da Torrenova a raccordo anulare sulla 91 Roma Fiumicino per traffico code da Ponte Galeria a raccordo in direzione Eur proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Pontina e Tuscolana circolazione rallentata in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria a nord della capitale sulla per un incidente code In entrambe le direzioni all'altezza di Vetralla nel quadrante Sud sulla via Pontina in direzione Roma per un incidente all'altezza di Castel Romano code a tratti da Pomezia disagi alla circolazione su via del mare con coda all'altezza di Ostia Antica per traffico in direzione Roma con ripercussioni Sulla via Ostiense System coda da Lido Nord da Francesca che infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte il viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in base al spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 19:25

Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio di oggi, il traffico a Roma e nel Lazio si è fatto più intenso a causa di diversi incidenti e code.

