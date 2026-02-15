Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 17 | 25

La strada Provinciale 34 a Tursano nel comune di Castel di Tora è stata chiusa a causa di uno smottamento che ha causato il crollo di alcune parti della carreggiata. La regione Lazio ha avviato subito le operazioni di messa in sicurezza, ma il tratto al km 27,7 resta al momento inaccessibile in entrambe le direzioni. Nel frattempo, a Subiaco, un cedimento sul corso Cesare Battisti tra il civico 1 e il civico 34 ha costretto alla chiusura temporanea della strada. Sulle autostrade, invece, si registrano diversi rallentamenti: tra Attigliano e Orte, in

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apre la chiusura della Strada Provinciale 34 turanese nel comune di Castel di Tora la strada è chiusa in entrambe le direzioni al km 27 e 700 che smottamento Sono in corso le operazioni di ripristino e messa in sicurezza a Subiaco chiuso per cedimento stradale corso Cesare Battisti dal civico 1 al civico 34 possiamo le istituzioni sulle autostrade sulla A1 Firenze Roma code per lavori di 4 km tra Attigliano e Orte in direzione Roma sul tratto Urbano della A24 code da calcio al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma Sud per un tamponamento tra due auto code di un chilometro da Torrenova al bivio per il l'anulare in direzione di quest'ultimo Andiamo nella capitale circolazione rallentata sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina nel quadrante Sud sulla via Pontina per un incidente code da Tor de' Cenci a Castel di Decima in direzione Latina in senso opposto un altro incidente all'altezza di Castel Romano crea code da Pomezia nord di oggi alla circolazione sulla via del mare per un altro incidente all'altezza di Ostia Antica code da Lido Nord in direzione Roma con ripercussioni Sulla via Ostiense nello stesso tratto Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea ferroviaria Roma Civitavecchia la circolazione rallentata tra Civitavecchia e Santa Severa a seguito di danni provocati dal maltempo da Francesca che venne a infomobilita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio