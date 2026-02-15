Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 13 | 25

Il cedimento del manto stradale ha costretto a chiudere una significativa parte di Corso Cesare Battisti a Subiaco, creando disagi per chi percorre quella zona. La strada, tra il civico 1 e il 34, rimane interdetta alla circolazione, mentre vengono attivati percorsi alternativi per i veicoli in transito. Nel frattempo, sul Raccordo Anulare, si registrano code tra Roma Fiumicino e Ostiense a causa di un incidente avvenuto in precedenza tra Ardeatina e Appia, che ha causato rallentamenti anche tra Diramazione Roma sud e l’Appia. La situazione sta migliorando,

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura a Subiaco a causa del cedimento del manto stradale la strada è chiusa nel tratto di Corso Cesare Battisti tra il civico 1 e il 34 attivi percorsi alternativi per tutti i dettagli su questa e altre note consultate il nostro sito alla pagina dedicata ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per traffico Ci sono code tra Roma Fiumicino e Ostiense e proseguendo è stato rimosso L'incidente è avvenuto in precedenza tra Ardeatina e Appia Al momento il traffico è in diminuzione In che regione è interna si rallenta tra diramazione Roma sud e Appia ci spostiamo sulla via Cassia a causa di un veicolo in panne segnaliamo coda all'altezza le rughe direzione Viterbo è sempre per traffico ma ci spostiamo sull'Aurelia Ci sono code tra centro Tre Denari e Palidoro direzione Civitavecchia mentre è più a sud su via Colombo Ci sono code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito

Il traffico intenso sulla Roma-Fiumicino ha causato rallentamenti questa sera, a causa di un incidente sulla rampa di immissione che si verifica spesso in questa zona.

La viabilità a Roma si complica di nuovo.

