Il 15 febbraio 2026 alle 12:25, un incidente sul raccordo anulare in esterna ha causato code tra Ardeatina e Appia, rallentando il traffico sulla carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud e Ardeatina. La situazione si aggrava anche sulla via Cassia, dove un veicolo in panne all’altezza delle Rughe blocca il traffico in direzione Viterbo. Più a sud, sull’Aurelia tra Centro Tre Denari e Palidoro, ci sono lunghe code in entrambe le direzioni verso Civitavecchia. In zona, un incidente tra via di Castel Romano e via Tullio Giordana interessa

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 12:25

Questa mattina si registrano forti rallentamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio.

