Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 11 | 25

Il traffico a Roma si blocca tra Tivoli e Castel Madama a causa dei lavori in corso, che causano code in direzione Teramo. Oggi pomeriggio, le strade di Ostia si svuotano per le visite di Papa Leone XIV, che celebra la messa nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis alle 17. Per motivi di sicurezza, dalle 11:25 alle 20, le autorità hanno chiuso alcune vie intorno a Piazza Regina Pacis e viale Cardinal Ginnasi. Anche le linee di autobus della zona cambiano percorso per evitare le zone chiuse.

La viabilità a Roma si fa complicata nel pomeriggio di oggi.

Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud.

