Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 08 | 25

Il traffico a Roma e nel Lazio si mantiene fluido questa mattina alle 8:25, ma un incidente tra Fiorentina e Portonaccio sulla A24 in direzione della tangenziale est ha causato rallentamenti sul tratto urbano. La collisione ha coinvolto almeno due veicoli e ha bloccato temporaneamente una corsia, creando disagi ai pendolari. Nel frattempo, i lavori alla stazione Porta San Paolo continuano a influire sui collegamenti ferroviari: da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio, la linea regionale Metromare interrompe il servizio tra Porta San Paolo e Magliana dalle 11 alle 16:30. Chi deve spostarsi tra queste

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della Regione segnaliamo sul tratto Urbano della A24 un incidente avvenuto tra Fiorentina e Portonaccio in direzione della tangenziale est prestare attenzione Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio il servizio è interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana in fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni servizio regolare tra euro Magliana e Cristoforo Colombo nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metro Sempre nell'ambito del trasporto ferroviario sulla tratta urbana della linea Roma Viterbo dal lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli sono previste 29 corse bus in particolare dalla stazione di Flaminio alle 20:20 e da Montebello alle ore 21:20 da Rosa a Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild.