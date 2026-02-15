Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 07 | 25

Il traffico sulla Roma-Teramo si congestiona a causa dell’aumento dei veicoli, mentre le strade della regione Lazio presentano alcune criticità. Questa mattina, infatti, si registrano code tra Portonaccio e la tangenziale est, dovute all’intenso afflusso di automobili in centro città. Nel frattempo, la strada provinciale Maremmana Inferiore, al km 25 nel Comune di Marcellina, rimane percorribile senza problemi. Tuttavia, la regionale Sublacense, al km 15 vicino a Subiaco, resta chiusa al transito per lavori. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per il maltempo, prevedendo

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare i particolari criticità sulle principali arterie autostradali della nostra regione fatta eccezione per il tratto Urbano della Roma Teramo dove per traffico intenso si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro è aperta la strada provinciale Maremmana Inferiore al km 25 nel Comune di Marcellina invece permangono disagi legati alla chiusura al transito della regionale sublacense al km 15 all'altezza di Subiaco in chiusura ricordiamo l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio nella giornata di oggi e per le successive 12 18 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale Accompagnate da forti raffiche di vento raccomandiamo Dunque massima prudenza alla guida la mattina Cristini Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Da oggi, la viabilità sulla provincia di Roma si complica a causa del maltempo.

Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio.

