Via Mameli petizione per chiudere le buche

Una petizione per chiudere le buche di via Mameli arriverà in consiglio comunale a Fiorano il 26 febbraio. I residenti della zona hanno raccolto firme per chiedere interventi rapidi, segnalando che molte strade sono diventate pericolose a causa delle voragini. Uno dei cittadini ha spiegato che alcuni automobilisti sono già finiti nelle buche, rischiando incidenti e danni alle auto.

Arriverà in consiglio comunale a Fiorano, in occasione della seduta già in programma il prossimo 26 febbraio, il 'caso' di via Mameli. A portarla all'attenzione dell'assemblea una petizione, sottoscritta da una quarantina di residenti e un'interrogazione di Matteo Barbolini, consigliere comunale della Lega, che evidenzia lo stato di "pessima manutenzione del manto stradale e l'assenza di segnaletica orizzontale". Questione, peraltro, che si trascina da tempo, anche perché la strada non sarebbe totalmente ancora in carico al Comune, con quel che ne consegue anche in termini di possibilità di intervento.