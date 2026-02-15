Verona vetrate killer | uccelli muoiono schiantandosi contro la sede di Acque Veronesi allarme del Comune

Un consigliere comunale di Verona ha segnalato che gli uccelli si schiantano contro le vetrate della sede di Acque Veronesi, causando la morte di diversi esemplari. La causa del problema risiede nella riflessione delle luci e nella trasparenza del vetro, che confonde gli uccelli e li porta a volare contro le superfici. L’edificio si trova in una zona frequentata da numerose specie di uccelli, tra cui passeri e merli, che spesso vengono colpiti mentre cercano di attraversare l’area. La situazione ha portato il Comune a lanciare un allarme e a chiedere interventi immediati per rid

Tragico Impatto di Uccelli sulla Sede di Acque Veronesi: Un Consigliere Comunale Denuncia il Pericolo Vetro. Un numero imprecisato di uccelli è stato ritrovato morto nei pressi della nuova sede di Acque Veronesi a San Michele, a Verona. L'evento, verificatosi in una giornata piovosa, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dell'avifauna locale e ha spinto il consigliere comunale Giuseppe Rea a chiedere interventi urgenti per prevenire ulteriori tragedie, legate all'effetto "specchio" delle vetrate. L'Allarme del Consigliere e la Lettera al Presidente. Giuseppe Rea, consigliere comunale di Verona delegato alla tutela del Benessere degli Animali, ha espresso profonda preoccupazione per la situazione.