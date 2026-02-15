Verona romantica scopri le passeggiate e i luoghi più belli

Verona accoglie i visitatori con le sue strade pittoresche e i ponti storici, attirando innamorati da tutto il mondo. La causa è la sua atmosfera unica, fatta di vicoli stretti e piazze animate, che fanno da sfondo perfetto per le passeggiate. Durante il giorno, i turisti si fermano davanti alle case di Giulietta e Romeo, mentre di sera le luci delle lanterne creano un’atmosfera magica lungo il fiume Adige.

Cosa c'è di più romantico che trascorrere San Valentino a Verona, la città di Giulietta e Romeo, la più romantica al mondo. Dal 13 al 15 febbraio 2026 torna Verona in Love, con mercatini, eventi, installazioni e performance dedicate agli innamorati. I lampioni di via Mazzini, la via dello shopping a Verona, per questa occasione sono rivestiti con dei grandi cuori rossi che diffondono una luce calda e avvolgente creando un'atmosfera davvero unica.I ristoranti realizzano speciali menu, dove spesso il cioccolato ha un posto d'onore, bar e locali espongono decorazioni a tema che fanno capolino nelle vetrine, sui banconi e tra bicchieri e bottiglie.🔗 Leggi su Veronasera.it Scopri i Luoghi più Incantevoli per un Picnic Panoramico in Italia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Verona romantica, scopri le passeggiate e i luoghi più belli; Verona romantica, scopri le passeggiate e i luoghi più belli; Verona in Love, la città si accende d'amore: il programma; Rilasciata la quarta maglia Valentine dell'Hellas Verona 25-26. Verona in Love 2026: gita romantica da Milano tra Romeo e Giulietta Leggi l’articolo completo facebook