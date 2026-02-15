Verona biondissima trionfa a Milano senza out e cortesia

Verona si impone a Milano senza perdere neanche un giocatore, dimostrando grande solidità in trasferta. La squadra biondissima ha ottenuto una vittoria importante contro Allianz Milano, confermando il suo buon momento e lasciando pochi dubbi sulla sua forma attuale. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza il morale dei veneti, che hanno affrontato l’avversario con determinazione e senza complicazioni.

Le prestazioni positive della squadra scaligera si consolidano con una vittoria esterna chiave contro Allianz Milano, gesto significativo nel contesto della Regular Season. Rana Verona trascina il punteggio grazie a una gestione accurata dei momenti decisivi, imponendo una vittoria netta in tre set e mettendo in luce una fase offensiva efficace e una difesa accurata. Darlan Souza è stato il protagonista assoluto, siglando 23 punti con una performance offensiva al 80% in attacco. Sani ha contribuito con una doppia cifra di 13 punti, fornendo risposte importanti in servizio e in fase offensiva. Verona ha mostrato solidità in attacco, soprattutto nei momenti decisivi, e un controllo crescente nel corso del match, chiudendo i parziali con un 3-0 finale.