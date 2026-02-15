Ventimiglia Roya in difficoltà | mareggiate bloccano lo sfocio e allagano scantinati allerta aperta

Il fiume Roya ha esondato questa mattina a Ventimiglia, bloccando lo sfogo del mare e allagando gli scantinati di molte abitazioni. Le mareggiate intense hanno fatto salire rapidamente il livello dell’acqua, creando disagi nelle zone più vulnerabili della città. La Protezione Civile ha dichiarato l’allerta, mentre i residenti tentano di mettere in salvo le proprie cose. La situazione rimane critica e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Roya in Agonia: Allerta per l'Esondazione a Ventimiglia tra Mareggiate e Vulnerabilità Territoriale. Ventimiglia, Liguria, è alle prese con un'emergenza causata dall'esondazione del fiume Roya nella sua foce, avvenuta nella mattinata di oggi, 15 febbraio 2026. Una forte mareggiata ha impedito al fiume di sfociare nel Mar Ligure, causando l'allagamento di diversi scantinati nella zona di passeggiata Oberdan. I vigili del fuoco sono intervenuti con idropompe per limitare i danni, ma la persistenza delle avverse condizioni meteoromarine complica le operazioni. La Dinamica dell'Emergenza: Mareggiate e Deflusso Bloccato.

