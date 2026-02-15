Venere Azzurra gradito ritorno in serie B In vasca anche alcune storiche giocatrici

La Venere Azzurra torna in serie B dopo aver ottenuto una vittoria importante, che ha rafforzato la sua posizione nel campionato. La squadra si sta allenando duramente in vista della prima partita nel girone A, che si svolgerà a marzo in Liguria. Tra le atlete, ci sono anche alcune giocatrici storiche che hanno fatto la storia del club e ora si preparano a questa nuova sfida. Dopo aver affrontato le partite delle under 20, le ragazze si concentrano sul loro prossimo impegno in serie B.

Dopo l’esordio delle under 20, le ragazze della Venere Azzurra si preparano in vista del debutto nel girone A (Cr Liguria) di serie B femminile, in partenza nel mese di marzo. Le Veneri, finalmente tornate all’agonismo dopo anni di assenza, se la vedranno con realtà storiche della pallanuoto regionale: Rari Nantes Imperia 57, Mameli 1904 e Rapallo Pallanuoto (partecipante fuori classifica come seconda squadra). In attesa del calendario definitivo, con esordio previsto a marzo, è nota la formula: gironi all’italiana, con partite di andata e ritorno entro il 31 maggio; play off in programma sabato 6 e domenica 7 giugno, saranno quattro le formazioni a fare il salto di categoria fra tutti i gironi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venere Azzurra, gradito ritorno in serie B. In vasca anche alcune storiche giocatrici Nuove Indicazioni nazionali, il ritorno del latino (opzionale) alla scuola media “gradito anche dai genitori”. Valditara: “Una straordinaria palestra di logica”. Cosa è previsto Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato il nuovo decreto con le indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo. Riparte la Venere Azzurra: "Puntiamo ai play-off" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Venere Azzurra, gradito ritorno in serie B. In vasca anche alcune storiche giocatrici. Venere Azzurra, gradito ritorno in serie B. In vasca anche alcune storiche giocatriciDopo l’esordio nel torneo under 20 si presenta un nuovo appuntamento per le ragazze rossoazzurre dirette da coach Carlo Foti ... lanazione.it La Venere dell'Etna Azzurra Spanò Madrina del Carnevale di Acireale facebook