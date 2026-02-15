Vela l’Australia si impone nel SailGP di Auckland Italia nelle retrovie

L’Australia ha vinto il SailGP di Auckland, causando una delusione tra le squadre italiane che si sono piazzate nelle retrovie. La gara si è svolta nelle acque neozelandesi, dove gli atleti australiani hanno dominato con una performance dominante. Durante la regata, il team australiano ha mostrato una velocità superiore e una strategia precisa, battendo le altre nazioni in modo deciso.

Va in archivio con il successo dell'Australia nelle acque di Auckland il secondo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. All'indomani dell'incidente che ha messo fuori gioco Francia e Nuova Zelanda, il day-2 si è sviluppato con lo svolgimento di alcune regate di flotta prima del Match Race finale riservato ai migliori tre team in classifica. I BONDS Flying Roos, con al timone l'esperto aussie Tom Slingsby, si sono imposti nella regata conclusiva davanti ai britannici di Emirates GBR e agli spagnoli di Los Gallos, capitanati rispettivamente da Dylan Fletcher e Diego Botin.