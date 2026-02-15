Varese vince al buzzer contro Brescia | Iroegbu eroe Nkamhoua trascina la rimonta e riaccende le speranze playoff

Ike Iroegbu ha deciso la partita tra Varese e Brescia all’ultimo secondo, causando la vittoria dei padroni di casa. La squadra di Varese ha recuperato punti importanti grazie a Nkamhoua, che ha guidato la rimonta. La gara si è conclusa con un canestro decisivo di Iroegbu sulla sirena, portando i biancorossi a un successo sorprendente.

Varese Ribalta Brescia e Volare, Iroegbu Decisivo al Buzzer. La Openjobmetis Varese ha compiuto un’incredibile rimonta contro la Germani Brescia, vincendo 98-96 grazie a un canestro sulla sirena di Ike Iroegbu. La partita, disputata il 14 febbraio 2026, ha visto i padroni di casa superare un avversario ostico in un finale al cardiopalma, riaccendendo le speranze per un posto nelle zone alte della classifica. Una prestazione corale, guidata da Iroegbu e da un Nkamhoua in stato di grazia, ha permesso a Varese di conquistare una vittoria fondamentale. Una Partita di Nervi e Rimonte. L’inizio della sfida non è stato semplice per Varese.🔗 Leggi su Ameve.eu Varese ribalta Brescia al buzzer: Iroegbu eroe, rimonta da +14 e vittoria spettacolare per la Openjobmetis. Varese ha battuto Brescia all’ultimo secondo, dopo aver recuperato un vantaggio di 14 punti, grazie a una tripla di Iroegbu. Basket: Iroegbu incanta Varese, colpo su Brescia. Trieste da record contro Napoli Lorenzo Iroegbu ha trascinato Varese alla vittoria contro Brescia, grazie a una prestazione brillante che ha lasciato il pubblico senza parole. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Il buzzer di Iroegbu condanna la Germani Brescia e da -18 Varese esultaOPENJOBMETIS VARESE vs GERMANI BRESCIA diretta 4Q Live - Iroegbu 2/2 nei primi 18,0 dell'ultimo quarto 74-78. Liberi per Massinburg 2/2, ma Varese ha già tre falli di ... pianetabasket.com CHE PARTITA, CHE VARESE, CHE MASNAGO. All’ultimo respiro, fino alla fine, vince Varese #NoiSiamoVarese x.com Vince Trento davanti ai 3.909 spettatori della BTS Arena, conquistando la terza vittoria consecutiva in LBA e pareggiando il bilancio stagionale a 9 vittorie e 9 sconfitte. Partono meglio i bianconeri, che scappano fino al +11, ma Varese è brava a rientrare e a ri facebook