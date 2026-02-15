Varese-Ligorna | sfida al Franco Ossola per la vetta e rivincita biancorossa dopo l’amara sconfitta dell’andata

Varese ha deciso di sfidare il Ligorna al “Franco Ossola” per conquistare la vetta e riscattarsi dopo la sconfitta dell’andata. La squadra biancorossa vuole recuperare i punti persi e dimostrare di essere ancora competitiva, sfruttando il vantaggio del pubblico di casa. Il match di oggi rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni di rafforzare le proprie posizioni in classifica.

Varese-Ligorna: Al “Franco Ossola” la sfida per la vetta e la riscossa biancorossa. Varese e Ligorna si affrontano oggi al “Franco Ossola” in un match cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. I liguri puntano a riconquistare la leadership del girone, mentre i varesini cercano una vittoria per riscattare la pesante sconfitta dell’andata e rilanciare le proprie speranze. L’evento è sostenuto da importanti sponsor locali, a testimonianza del legame tra sport e territorio. Un precedente amaro e la voglia di riscatto del Varese. La partita di oggi rappresenta per il Varese un’occasione fondamentale per cancellare un ricordo doloroso.🔗 Leggi su Ameve.eu Serie D: Varese-Ligorna, sfida al vertice e voglia di riscatto biancorosso dopo la pesante sconfitta dell’andata. Il Varese ha deciso di reagire dopo la pesante sconfitta dell’andata e punta a conquistare la vetta. Ihl-regular season. Dalla vetta alla crisi, Varese incassa contro Alleghe la terza sconfitta di fila Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Varese ospita il Ligorna: Voglia di rivincita; Il Varese ospita il Ligorna. Match da tripla...; Varese, il DS Battaglino rinnova. Contro il Ligorna bella partita; Il DS Alessio Battaglino rinnova con il Varese: Un orgoglio. Il Ligorna? Partita bella da vivere con i nostri tifosi. Varese – Ligorna in direttaAl Franco Ossola i genovesi che si giocano il primo posto del girone, per i biancorossi la volontà di riscattare la pesante sconfitta subita all'andata ... varesenews.it Il Varese ospita il Ligorna: Voglia di rivincitaDopo il 4-0 subito all'andata a Genova, i biancorossi si preparano a riscattarsi al Franco Ossola. Battaglino, fresco di rinnovo: Scenderemo in campo seguendo i nostri principi di gioco, contando a ... varesenews.it | MATCH DAY VARESE LIGORNA Serie D 15:00 Stadio Ossola Varese #LaTerzaSquadraDiGenova x.com #Calcio, serie D: Varese in casa col Ligorna, la Castellanzese prova a sfatare il tabù del Provasi. Varesina a Voghera facebook